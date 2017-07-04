В Арцахе изучают возможность обеспечения передовой постоянной питьевой водой - Тигран Абрамян

В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике (НКР) изучается возможность обеспечения передовой постоянной питьевой водой. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник президента Арцаха Тигран Абрамян. Он напомнил, что уже проинформировал о том, что в ближайшее время в армии и на передовой линии в частности будет реализован ряд важных программ, которые существенно повлияют на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих. “Так, в Арцахе в настоящее время изучается вопрос обеспечения передовой постоянной питьевой водой, производятся подсчеты. Пилотная программа успешно претворена в жизнь в Джракане (Джабраиле), некоторые позиции уже обеспечены водой”, - написал он. По словам Абрамяна, отслужившие и служащие на передовой люди очень хорошо знают реальную эффективность и цену данной программы. “А во время бесед с военнослужащими они предпочтение отдавали реализации именно данной программы”, – отметил Тигран Абрамян. “Реализация программы решит многие проблемы. Во-первых, военнослужащим будет предоставлена возможность пользоваться в течение дня водой в неограниченном количестве. Во-вторых, водовозы постоянно являются мишенью ВС Азербайджана. Реализация программы позволит полностью нейтрализовать угрозу безопасности, нависшую над водителями. И, в-третьих, это обеспечит экономию больших финансовых средств”, – пояснил советник президента Арцаха.