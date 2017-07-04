В парламенте Армении стартовало внеочередное заседание по Севану

В Национальном собрании Армении во вторник стартовала внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства. Депутаты обсуждают проект закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовой и комплексной программы по восстановлению, охране, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан. Законопроектом предусматривается забор дополнительных 100 млн. кубометров воды из озера Севан.