В парламенте Армении стартовало внеочередное заседание по Севану

  • Lragir.am
  • Страна - 04 Июля 2017, 11:08
В Национальном собрании Армении во вторник  стартовала внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства.

Депутаты обсуждают проект закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовой и комплексной программы по восстановлению, охране, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан.

Законопроектом предусматривается забор дополнительных 100 млн. кубометров воды из озера Севан.

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