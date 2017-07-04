Заявление министра обороны свидетельствует о нарушениях

Правозащитник Артур Сакунц в беседе с Lragir.am прокомментировал список не отслуживших в армии сыновей армянских чиновников и заявление министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который утверждает, что дети многих чиновников и сегодня служат в армии. Виген Саркисян сказал, что есть чиновники, сыновья которых могли бы быть освобождены по болезни от службы, но они предпочитают служить. «Заявление министра о том, что есть военнослужащие – дети чиновников, которые должны быть признаны негодными, но они служат, является постыдным нарушением закона и волюнтаризмом. Это заявление, сделанное в целях самозащиты, признание собственной вины. Оно означает, что функционируют не правовые нормы, а пожелания и политические интересы, что может привести к отправке на передовую призывников с проблемами со здоровьем. Хотя на деле мы знаем, что дети высокопоставленных лиц отклоняются от службы под самыми разными предлогами», говорит Сакунц. Факты свидетельствуют о том, что среди погибших и раненых на передовой превалируют в основном дети из социально необеспеченных семей, а уклонистами в основном становятся дети официальных лиц. Кроме того, по словам Артура Сакунца, это указывает на то, что не все равны перед законом, который трактуется волюнтаристски, в соответствии с политическими предпочтениями. «Оба эти фактора снижают доверие к государству и воинской службе. А министр обороны говорит не о преодолении этих факторов, а предлагает иную повестку, не имеющую отношения к двум этим факторам», говорит Артур Сакунц.