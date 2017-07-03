По положению на 30 июня Фонд страхования военнослужащих Армении получил пожертвования на сумму в 45 млн. драмов и около 2,2 млрд. драмов обязательных выплат. Пожертвования осуществлены при помощи сайта 1000plus.am, коротких сообщений и банковских переводов. Об этом было заявлено на заседании Совета попечителей фонда, которое состоялось 3 июня. Согласно информации сайта, фонд выплатил 16 компенсаций: 14 – семьям, погибших военнослужащих, 2 – семьям военных, имеющим инвалидность, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Фонд страхования военнослужащих Армении отчитался
- Страна - 03 Июля 2017, 15:18