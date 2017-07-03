Чтобы люди «не оставались на родине»

Комитет госдоходов Армении ищет способы обеспечить собираемость налогов, несмотря на отсутствие экономического прироста. КГД утверждает, что налоговые поступления за 5 месяцев 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31 млрд. драмов за счет «тени». В частности, как оказалось, налоговики решили «потрясти» торговцев автозапчастями. А скоро комитет планирует проверить субъектов, занимающихся торговлей стройматериалами, бытовой техникой и мобильными телефонами. Налоговики будут не просто проверять, они обещают подсчитать ущерб от вероятный невыплаты налогов и возбудить уголовные дела. Это значит, что в любую точку, торгующую, скажем, подержанными телефонами, могут завтра нагрянуть налоговики, заявить, что три года назад субъект не заплатил налоги, и потребовать деньги. В какой мере это законно, сложно сказать. Впрочем, кто сейчас думает о законности? Законность и права незаметно отошли на второй план, и уже никто ничему не удивляется. На прошлой неделе, например, правительство приняло решение, которое в другом государстве вызвало бы шок. Правительство постановило, что может национализировать землю, которую собственник не использует по назначению. Это ставит под большой вопрос важнейшее право в государстве – право собственности. Причем, речь идет о праве собственности на землю, которую многие не используют по назначению потому, что правительство не создает для этого благоприятные условия. Многие землевладельцы вынуждены ездить на заработки в Россию, потому что не могут заработать в Армении, в том числе, на собственной земле. Теперь у них могут отнять и эту землю. Премьер-министр Карен Карапетян призвал во время предвыборной кампании не пугать власть намерением покинуть страну. А Серж Саркисян на встрече с жителями одного из приграничных сел сказал сакраментальную фразу: «Что можно сделать, чтобы оправдать ожидания наших соотечественников - наших городских и сельских граждан, которые остались на родине в ожидании изменения ситуации"? «Остаться на родине» - это, видимо, уже подвиг и излишняя бравада. И чтобы совсем не осталось причин оставаться, можно отнять землю или подсчитать, сколько налогов не было заплачено три года назад.