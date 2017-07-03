Армянские вузы пройдут обязательную сертификацию

/АРКА/. Армянские вузы обяжут пройти обязательную сертификацию и аккредитацию, сказал в понедельник министр образования и науки Армении Левон Мкртчян в ходе обсуждений отчета о выполняемости госбюджета за 2016 год. По словам министра, сегодня некоторые показатели в системе высшего образования вызывают озабоченность, в частности, в Армении зарегистрировано 87 тыс. студентов и 66 вузов, что является исключительным показателем во всем мире. При этом он отметил, что есть университеты, где обучается всего 100 студентов, в результате чего страдает качество образования. "Если в случае школ подобные показатели численности учащихся допустимы для обеспечения доступности общего образования, то в вузах эта логика не работает и для решения ситуации есть два способа по повышению качества образования – ужесточение требований к лицензированию и аккредитация вузов", - сказал Мкртчян. В данной связи министр отметил, что все вузы должны будут пройти профессиональное лицензирование и аккредитацию. Он напомнил, что до сих пор вузы автоматически получали лицензию, но не проходили аккредитации, теперь же, в течение года, они должны будут пройти профильную аккредитацию. "Необходимо сделать так, чтобы в педагогическом вузе не преподавали кадастровое дело, а обучение было системным, чтобы вузы были сильные, профильные, оптимальные, где студент сможет получить качественное образование", - сказал Мкртчян. Он отметил, что во всем мире лучшими вузами являются частные учебные заведения, чего нельзя сказать об Армении и, следовательно, необходимо создать условия по объединению частных вузов, что позволит консолидировать потенциал и повысить качество образования за счет формирования нескольких частных вузов. Оптимизации школ в Армении не будет, учащихся перераспределят, а вторые смены закроют, сказал Левон Мкртчян. По его словам, Министерство не будет проводить оптимизации школ, ограничившись лишь перераспределением учащихся для обеспечения качественного образования и продуктивности системы. "Для обеспечения качества обучения классы должны быть полноценными, чтобы обучение проводилось полноценно, можно было организовать кружки и внеклассные занятия, но если есть в столице школы, которые располагаются на расстоянии нескольких сот метров друг от друга и в каждой обучается по 90 или 60 человек, то следует их объединить”, - сказал Мкртчян. Он подчеркнул необходимость обеспечения равной нагрузки на школы – порядка 300 учеников на школу, сократив число учеников в перегруженных учебных заведениях и обеспечив нагрузку в школах, где учеников не хватает. По его словам, перераспределение учащихся позволит также исключить обучение во второй смене, сформировав нормальный ритм обучения, а все некоторые предметы будут преподаваться в формате кружков и внеклассных занятий. В тоже время министр подчеркнул, что элитарных школ в Армении не будет, а зарплата учителей будет пересмотрена. "Центры превосходства в образовательной сфере есть и очень важно, чтобы они не стали элитарными зонами (очагами), а являлись высоким уровнем, к которому будет стремиться вся общеобразовательная система", - сказал Мкртчян. Он отметил, что в Армении всегда были подобные центры – физико-математические школы, сформирован Араратский бакалавриат и фактически сегодня в системе образования нет альтернативных программ, все они умещаются в единую логику и платформу. "Каждая школа должна достичь такого уровня образования. Для этого необходимо повысить уровень квалификации учителей. С этой целью планируется обеспечить повышение образования и базовой ставки учителей, чтобы, в том числе, обеспечить у них мотивацию для работы по новой системе", - сказал Мкртчян, добавив, что определенные результаты планируется обеспечить же к концу года. При этом министр отметил, что согласно международным оценкам, образование в Армении находится на среднеевропейском уровне, однако качество на сегодня не позволяет противостоять внешним вызовам и важную роль в этом вопросе играют учебники. В данной связи он сообщил, что планируется внедрить систему, которая будет обучать профильных специалистов созданию учебников, а также использовать опыт и книги других государств, которые планируется адаптировать к армянским реалиям. В Армении действует 1385 школ с общей площадью 4 млн. 674 тыс. 850 кв. м, в которых работает 38 807 учителей и обучается 357 052 учеников. Согласно исследованиям Минобразования, в городах недогружены 33,7% школ, перегружены - 35,8%. Нормальная загрузка зафиксирована в 16,3% школ.