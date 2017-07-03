Синоптики предупреждают о 40-градусной жаре и угрозе пожаров

  • Lragir.am
  • Страна - 03 Июля 2017, 14:06
Синоптики предупреждают о жаре до 40 градусов и высокой пожароопасности  на территории Армении.

“Индекс ультрафиолетового излучения 4 июля достигнет семи, в этом случае желательно избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в период с 11:00 до 15:00”, - отмечается в сообщении Армгидрометцентра.

В целом же на территории Армении 4-5 июля ожидается погода без осадков. 6-8 июля вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, местами возможен град и  усиление ветра до 18-23 м/сек.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 3-8 м/сек.. Температура воздуха 4-5 июля повысится на 2-3 градуса, а 6-8 июня - понизится на 4-6 градусов.

В Ереване 4-5 июля прогнозируется погода без осадков. 7-8 июля в вечерние часы в отдельных районах столицы возможны кратковременные дожди с грозами.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 17-20 м/сек.

Столбик термометра  в Араратской, Армавирской, Вайцдзорской областях, долинах Сюника, а также в Ереване 4-5 июля днем  поднимется до  +40 градусов.

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