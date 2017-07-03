Самые высокооплачиваемые специальности в Армении

Национальная статистическая служба опубликовала итоги экспериментального исследования структуры заработной платы. Исследование было осуществлено в ноябре 2016 года в 90 ереванских организациях с охватом 9 отраслей. В 82% организаций число рабоников колебалось от 50 до 249, превалировали образовательные учреждения (30%), организации сферы здравоохранения и социального обслуживания (21%) и сервисные и коммерческие компании (20%). Среднему сотруднику исследованных компаний 44 года, трое из пяти сотрудников – женщины с высшим образованием, 41% имеют высокую квалификацию (учителя, врачи, бухгалтера, финансово-кредитные специалисты, программисты и пр.). Расчитана средняя зарплата, которая, согласно результатам исследования, составляет 1 605 драмов в час, включая налоги и 1 190 драмов без налогов. 23,9% респондентов – люди с низкой зарплатой. Программисты, однако, в час получают в 3 раза больше, чем инженеры с таким же стажем. Среднечасовая оплата программистов в Армении составляет 5 371 драмов, врачей - 1 932, инженеров - 1 916, педагогов - 1 775, бухгалтеров - 1 531 и экономистов - 1 479 драмов. Программисты получают в среднем в 16,3 раза выше минимальной зарплаты в Армении, врачи – в 5,9 раз выше, инженеры – в 5,8 раза, педагоги – в 5,4, бухгалтера – в 4.6, экономисты – в 4.5 раза.