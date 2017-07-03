Министр образования: лишь 51% населения Армении имеет высшее образование

/АРКА/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян развенчал миф о распространенности высшего образования в стране, в частности о том, что практически все стараются дать своим детям возможность получить высшее образование. "Заявления о том, что в Армении все имеют высшее образование, абсолютно далеки от действительности", - сказал в понедельник Мкртчян в ходе обсуждений отчета о выполняемости госбюджета за 2016 год. По его словам, около 35% населения Армении из социально необеспеченных слоев представлены в системе высшего образования лишь на 5-6%. "Мнение, что в Армении все имеют высшее образование, неверно, на сегодня лишь 51% населения имеет высшее образование, при том, что среднеевропейский стандарт составляет порядка 60-65%", - сказал Мкртчян. Для повышения уровня высшего образования министр отметил необходимость развития системы бакалавриата, на что сегодня направлены усилия системы. Кроме того, как считает министр, с учетом роста интереса в мире к политехническому образованию, Армения должна восстановить свои традиции. "На сегодня и мы должны восстановить наши традиции и создать инженерно-технические кластеры, на что нацелен пакет развития системы высшего образования", - сказал Мкртчян.