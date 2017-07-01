Бако Саакяна вновь готовят в президенты на три года

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Июля 2017, 20:15
В Степанакерте 1 июля состоялся 5-ый съезд Демократической партии Арцаха (ДПА), который уполномочил фракцию «Демократия» в Национальном Собрании Карабаха выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Бако Саакяна на выборах президента.

Ранее с таким же предложением выступила партия «Свободная родина», которая обладает большинством в парламенте.

Как сообщалось, парламент Арцаха будет выбирать президента 19-29 июля. 

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