Бако Саакяна вновь готовят в президенты на три года

В Степанакерте 1 июля состоялся 5-ый съезд Демократической партии Арцаха (ДПА), который уполномочил фракцию «Демократия» в Национальном Собрании Карабаха выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Бако Саакяна на выборах президента. Ранее с таким же предложением выступила партия «Свободная родина», которая обладает большинством в парламенте. Как сообщалось, парламент Арцаха будет выбирать президента 19-29 июля.