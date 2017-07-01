Мовсес Акопян: на передовой нет напряженности

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Июля 2017, 20:06
За последний год на передовой не было серьезной эскалации, которая могла бы вызвать обеспокоенность руководства ВС Армении, заявил на Центральном сборном пункте 1 июля начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

«На передовой достаточно  спокойно.  Думаю, за последний год не было серьезной эскалации, которая могла бы вызвать обеспокоенность руководства ВС Армении. У противника не было возможности пойти на активные действия», – заявил  Акопян.

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