Мовсес Акопян: на передовой нет напряженности

За последний год на передовой не было серьезной эскалации, которая могла бы вызвать обеспокоенность руководства ВС Армении, заявил на Центральном сборном пункте 1 июля начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян. «На передовой достаточно спокойно. Думаю, за последний год не было серьезной эскалации, которая могла бы вызвать обеспокоенность руководства ВС Армении. У противника не было возможности пойти на активные действия», – заявил Акопян.