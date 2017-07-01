В Армении сегодня стартовал летний призыв в армию

С сегодняшнего дня начинается летний призыв в армию 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении. “Процесс пополнения ВС Армении строго контролируется министерством обороны, руководством Главного штаба ВС РА и правоохранительными органами”, – говорится в сообщении. Минобороны Армении напоминает, что с целью обеспечения прозрачности и законности процесса проведения летнего призыва 2017 года, а также оперативного разрешения вопросов, поднятых в заявлениях и жалобах граждан, по приказу министра обороны Армении создана комиссия. Граждане могут подать свои заявления с жалобами в рабочие дни по адресу ул. Московяна 5 (место работы Общественного совета при министре обороны РА).