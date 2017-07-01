Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП на юго-востоке Армении

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Июля 2017, 11:04
Трагическое ДТП произошло в Вайоцдзорской области Армении.

Утром 1 июля,  около 07:33 в МЧС Армении поступило сообщение о том, что на трассе Вайк-Ехегнадзор, возле села Малишка Вайоцдзорской области, произошло ДТП, требуется помощь спасателей,

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, по предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, еще семеро пострадали. Пятеро пострадавших были госпитализированы в медцентр Ехегнадзора, а остальных двоих из Вайка перевозят в Ереван. 

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