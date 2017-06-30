В Ереване и крупных городах строятся убежища

В Ереване и других крупных городах республики строятся убежища. Об этом сегодня в ходе обсуждений отчета о выполнении бюджета 2016 года в парламентских комиссиях заявил министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян.

«Все убежища в Армении были построены в годы холодной войны. Сейчас в Ереване и других крупных городах строятся новые убежища первой необходимости или реконструируются старые. И в этом метрополитен выполняет свою роль», сказал министр.

По его словам, приоритетом является строительство безопасных убежищ в приграничной зоне. «Основные финансы будут вкладываться в это», сказал он.