Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.«Министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие во встрече», – сказал собеседник агентства.