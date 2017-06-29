Армения предложила Грузии организовать совместный экспорт в третьи страны

/АРКА/. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян предложил в четверг министру экономики и устойчивого развития Грузии Георгию Гахария разработать программы, направленные на осуществление совместного экспорта в третьи страны, учитывая льготные рынки для обеих стран. Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Армении, по словам Караяна, товарооборот между Арменией и Грузией растет, однако темпы его роста неудовлетворительны, и существует нереализованный потенциал. В числе интересующих обе стороны вопросов министр предложил обсудить также данный вопрос. Согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Армении с Грузией за январь-апрель 2017 года составил $68,3 млн. (спад на 9,5%). Гахария подчеркнул, что необходимо направить все усилия для расширения торговых отношений, ввиду отсутствия каких-либо политических разногласий. В ходе встречи стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется оперативным решением проблем армянских и грузинских предпринимателей Собеседники также обсудили деятельность свободных экономических зон в Армении и Грузии. Караян уведомил своего коллегу о том, что работы по строительству свободной экономической зоны в Сюнике стартовали, и пригласил грузинских бизнесменов осуществлять деятельность на СЭЗ близ иранской границы. Гахария отметил, что данное приглашение будет передано грузинским предпринимателям. Меморандум о сотрудничестве подписали главы торгово-промышленных палат Армении и Грузии в присутствии министров экономики обеих стран. Глава торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани сообщила, в каких сферах экономики Армении больше всего заинтересованы грузинские бизнесмены. "Наибольшую заинтересованность грузинские бизнесмены проявляют в сфере строительства и строительных материалов, рыболовства и переработки рыбных продуктов, энергетики. Надеюсь, подписание данного меморандума посодействует продвижению торгово-экономических связей в частном секторе ", - заявила Чиковани.