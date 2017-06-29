ЕС предоставил Армении в 2016 году около 27,5 млн. евро бюджетного содействия

/АРКА/. В 2016 году Евросоюз предоставил бюджету Армении по различным направлениям 27,5 млн. евро, сообщил в четверг в ходе обсуждений отчета о выполняемости госбюджета за 2016 год замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. "ЕС на данный момент является одним из основных торговых и политических партнеров Армении. 2016 год был довольно насыщенным в плане взаимоотношений с Союзом. В этот период активно велись переговоры о заключении нового рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом. Кроме того, в течение 2016 года Ереван посетили ряд высокопоставленных делегаций, в том числе заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини", - отметил Кочарян. 21 марта 2017 года Армения и Европейский союз парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. По его словам, в январе в силу вошло Соглашение об участии Армении в программе ЕС о конкурентоспособности малых и средних предприятий на 2014-2020 гг. «Мы стали вторым государством среди членов Восточного партнерства, присоединившимся к данной программе, до этого в ней участвовала лишь Молдова», - подчеркнул Кочарян. Он добавил, что после длительных переговоров Армения присоединилась к одной из крупнейших научных рамочных программ ЕС "Горизонт 2020". "Это открывает широкие возможности как в сфере развития науки так и новаторства, что может привнести вклад в создание более современной и конкурентоспособной экономики", - отметил Кочарян. Замминистра подчеркнул, что в 2016 году был зарегистрирован существенный прогресс в сфере авиационного сотрудничества Армении с ЕС, в частности по части подписания всеобъемлющего соглашения об общем авиационном поясе. "Переговоры, стартовавшие в начале года, проходят довольно успешно", - добавил Кочарян. Евросоюз за последние 10 лет предоставил Армении 250 млн. евро в рамках программ бюджетного содействия. В целом, с учетом иных программ, ЕС ежегодно предоставляет Армении порядка 40-50 млн. евро, и около половины из этой суммы – около 25 млн. евро идет на оказание бюджетного содействия.