Россия союзник, но надеется нам нужно на себя

Не нужно связывать излишних надежд с кем бы то ни было, заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 29 июня замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос о продаже российского оружия Азербайджану. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности Армения, прежде всего, должна надеяться сама на себя. Излишние надежды на кого-то другого могут завести слишком далеко в неверном направлении. «При этом Россия – наш союзник, и мы придаём большое значение отношениям с ней. Не нужно просто связывать излишних надежд», - добавил Кочарян. Для прогресса в переговорах по Карабаху азербайджанская сторона должна просто уважать соглашения, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, заявил Шаварш Кочарян. По его словам, в этих соглашениях говорится о расширении полномочий наблюдательской миссии ОБСЕ и внедрении механизмов по расследованию инцидентов на линии соприкосновения. «Азербайджан это делать отказывается. А в условиях постоянных провокаций трудно думать о прогрессе в переговорах», - констатировал замглавы МИД Армении. Заявление посла Евросоюза в Армении Петра Свитальского вызвало много шума, но любое здравое предложение можно рассмотреть, сказал Шаварш Кочарян. Посол Евросоюза в Армении Пётр Свитальсий заявил о недостатках в ходе парламентских выборов в Армении в апреле и необходимости реформ в избирательной системе. «Реформы мы уже провели, но это не значит, что всё отныне хорошо. Любое предложение, которое исходит из наших интересов, нужно обсудить», - сказал Кочарян. В то же время, добавил он, трудно представить, как выполнить предложение посла о назначении в Центризбирком представителей гражданского общества. «Гражданский сектор нужен, но для контроля, а не управления», - заметил замминистра.