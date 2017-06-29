Сегодняшнее заседание правительства Армении началось под председательством Сержа Саркисяна, который посетил правительство в связи с утверждением в Национальном Собрании РА программы кабмина.

Серж Саркисян поздравил членов правительства Армении с переназначением на должности. «Есть все возможности для успешного завершения начатых в прошлом программ», – сказал президент Саркисян.

Глава государства отметил, что выборами в Совет старейшин Еревана Республиканская партия Армении завершила выборный период 2017 года.

«Утверждением программы правительства можем объявить о старте нового этапа в работе исполнительной власти. Наша задача – провести этот этап максимально без потрясений и эффективно», – сказал президент Саркисян.

По словам Сержа Саргсяна, на прошедших выборах РПА получила необходимый вотум доверия для продолжения своей работы. «Полученный нами мандат позволял формировать правительство лишь силами РПА, однако мы решили продолжить созданный ранее формат сотрудничества с нашими коллегами из АРФ „Дашнакцутюн”. Мы вместе сформировали правительство, которое, я уверен, в силах выполнить все поставленные задачи», – подчеркнул он.

«Нынешний состав правительства Армении во главе с премьером Кареном Карапетяном пользуется полноценным доверием – как моим, так и всей политической команды», – подчеркнул Серж Саркисян.

Серж Саркисян сказал также, обращаясь к Карену Карапетяну, который сказал, что работа ожидается сложная: «Если бы было легко, господин премьер…».