Серж Саркисян спешит. Как поступит Трамп?

Дипломаты США и Армении обсуждают встречу на уровне глав государств, дата которой станет известна по итогам встречи глав МИД двух стран. Об этом в интервью российскому госагентству Sputnik сообщил посол Армении в США Григор Ованнисян.

«Ну, конечно, на каком-то этапе нужно будет организовать (встречу глав государств)… В Армении происходят процессы. Мы становимся парламентской республикой. Нужно будет наших коллег из США, руководство страны на самом высоком уровне уведомить об этом», — сказал он.

Ованнисян отметил, что уже нужно готовиться и для начала организовать встречу на уровне министров иностранных дел. «Будем готовить повестку дня. И, наверное, после этого будем готовить встречу на уровне президентов. Мне бы, конечно, хотелось бы, но все будет зависеть от повестки и от того, как министры договорятся», — уточнил он, отметив, что дата встречи глав МИД пока неизвестна.

Дипломат также отметил, что Армения надеется, что Вашингтон поймет позицию Еревана по налаживанию хороших отношений как с США, так и с Россией. «У нас стратегические отношения с Россией, и это не исключает хороших отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что новая администрация США поймет нашу позицию двойственности, как ее понимала предыдущая администрация», - добавил он.

Примечательно, что о подготовке саммита Армения-США становится известно из государственного российского агентства, причем, информация выстроена так, словно власти Армении оправдываются перед Россией и дают ей гарантии.

Аргументы посла интересны – Армения желает уведомить США о переходе к парламентской системе правления. Вряд ли в США не в курсе этого. Скорее всего, в связи с этим есть определенные невыясненные обстоятельства.

До появления данного интервью Серж Саркисян созвал заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого, в частности, говорилось об участии Армении в «случае неблагоприятных развитий на Ближнем Востоке».

Министр обороны Армении вчера, по сути, не исключил участие армянских военных в разминировании в Сирии. Он не исключил, что могут сложиться обстоятельства, при которых у Армении появится желание принять участие, если будут соответствующие условия.

Любое участие Армении в Сирии, безусловно, будет на стороне России, и Армения окажется на «антиамериканских» позициях, если в Сирии начнется открытая конфронтация между США и Россией. И «понимание» США в этом случае более чем понадобится Армении.

Еще один вопрос, который наверняка хотелось бы обсудить Сержу Саркисяну – ситуация в Армении после апреля 2018 года и его присутствие во власти. Не исключается, что под предлогом «уведомления о переходе к парламентской системе» Серж Саркисян попытается получить добро для перехода на премьерскую должность, по меньшей мере, выяснить вероятную реакцию на это с первых рук.

Вот почему посол говорит, что надеется на встречу уже в этом году. Серж Саркисян спешит, времени почти не осталось.