Виген Саркисян о поставках российского оружия в Азербайджан

Министр обороны Армении Виген Саркисян в ходе пресс-конференции 28 июня ответил на вопрос о поставках в Азербайджан новой партии российского оружия. Он сказал, что неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу, которая не изменилась.

При этом он не стал выражать открытое недовольство, распространив проблему на поставки оружия Азербайджану вообще. По его словам, любые поставки вооружений Азербайджану имеют негативное значение – будь то российское, турецкое, израильское, в первую очередь потому, что эта страна непредсказуема, и там отсутствуют общественные механизмы контроля власти.

Саркисян также напомнил о «программе партнерства» с Россией: «мы довольны тем, как она выполняется, периодически расширяется, и должен сказать, что проблемы, которые мы поднимаем, гораздо более долгосрочные и стабилизирующие, чем поставки вооружений».

Если кто-то из армянских чиновников скажет, что воодушевлен появлением российского оружия в Азербайджане, он будет с вами неискренен, почему-то добавил Виген Саркисян.