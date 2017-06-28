Виген Саркисян об отправке войск в Сирию

В ходе сегодняшней пресс-конференции министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Армения не обсуждает, помимо гуманитарного вмешательства, иной вариант вовлечения армянских вооруженных сил в события в Сирии.

Саркисян отметил, что этот вопрос не обсуждался и на вчерашнем заседании Совета нацбезопасности, на котором был заслушан доклад о ситуации в Сирии и положении армянской общины.

При этом Виген Саркисян отметил, что не исключается ситуация, при которой мы как государство выразим желание принять участие, если будут обеспечены все необходимые предусловия. О каких предусловиях идет речь, министр не сказал. Он только отметил, что даже в этом случае речь может идти о вовлечении не срочных военнослужащих, а только контрактников-добровольцев, как в случае других миротворческих миссий Армении. Не думаю, что скоро может быть принято такое решение, сказал Виген Саркисян.

Он отметил также, что Армения не намерена наращивать свое участие в миротворческой миссии в Ливане.

Ранее Саркисян в интервью телекомпании Мир заявил, что с российскими коллегами обсуждал вопрос участия армянских военнослужащих в гуманитарном разминировании в Сирии.

А на днях председатель думской комиссии по обороне Шаманов заявил, что с Киргизией и Казахстаном обсуждается возможность миротворческого участия в Сирии в составе ОДКБ. Астана и Бишкек пока отпроавергают такую возможность.