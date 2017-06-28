В Национальном собрании Арцаха приняли Авигдора Эскина

27-го июня в Национальном собрании Республики Арцах приняли известного израильского политолога, общественного деятеля Авигдора Эскина. Выразив признательность за прием, политолог подчеркнул важность своих дружественных связей с армянским народом, отметив, что прибыл в Арцах с тем, чтобы поближе ознакомиться с краем, лучше понять арцахцев, а также поделиться с соотечественниками своими впечатлениями от визита. "Я приехал сюда не только с тем, чтобы что-то рассказать, а главным образом с тем, чтобы научиться. Армянский народ, подаривший человечеству множество известных людей, достоин внимания и уважения, его опыт должен быть осмыслен всем человечеством", – отметил Авигдор Эскин. Отвечая на вопросы парламентариев, политолог коснулся своих подходов к урегулированию арцахской проблемы, перспектив развития армяно-израильских отношений, необходимости применения в Армении и Арцахе успешного опыта репатриации евреев и других вопросов. Гостя сопровождал и представил его депутатам заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Армяно-российского университета, чрезвычайный и полномочный посол Армен Навасардян.