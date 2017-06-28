СМИ Турции «рассекретили» подробности строительства стены на границе с Арменией и Ираном

Власти Турции после строительства «стены безопасности» на границе с Сирией, подобный проект планируют реализовать также на границе с Арменией и Ираном. Об этом сообщает «Ermenihaber.am» со ссылкой на турецкое издание «ANFNews». Отметим, СМИ не впервые пишут о планах Турции возвести стену на границах с Арменией и Ираном. В частности, в январе 2017 года стало известно, что по инициативе министерства обороны и министерства финансов Турции планируется строительство стены безопасности на границе с Арменией, в частности, со стороны городов Ардаган, Карс и Игдир. Через некоторое время после данного заявления при совместном финансировании ЕС и Турции были начаты работы по разминированию приграничных с Арменией, Азербайджаном и Ираном территорий. Издание «ANFNews» уточняет, что на армяно-турецкой и ирано-турецкой границе власти Турции вместе со строительством стены планируют также внедрить «Интегрированную систему охраны государственной границы», которая предполагает круглосуточный контроль. Отмечается также, что по данному вопросу депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Махмуд Танал направил письмо министру обороны Турции Ышику Фикри. Глава военного ведомства подтвердил, что Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном. Некоторые сведения о строительстве данной стены появились также в публикации известного турецкого колумниста Абдуркадира Селвина, который в газете «Hürriyet» написал: «У “Рабочей партии Курдистана” на ирано-турецкой границе размещены военные базы. Они осуществляют свою деятельность в Турции и возвращаются обратно на базы. В ходе действий против террористов в штате Агры они сбежали именно в сторону этих военных баз. В ответ на подобные действия мы закрыли границу Агры-Игдир, построив 70-километровую стену». Напомним, Турция завершила строительство на границе с Сирией стены протяженностью в 700 километров. Как заявил министр обороны Турции Фикри Ышик 15 июня, «возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию». Об этом сообщает Panorama.am