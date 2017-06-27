Серж Саркисян поручил продолжить поддержку армянам в Сирии

Председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Серж Саркисян созвал заседание СНБ, на котором были обсуждены проект Концепции управления природными ресурсами и состояние продовольственной безопасности в стране и вопросы его дальнейшего улучшения, а также события на Ближнем Востоке и их воздействие на армянские общины. Информацию по этому вопросу участникам заедания предоставил министр иностранных дел. Заслушав информацию министра иностранных дел Эдварда Налбандяна о событиях на Ближнем Востоке и их воздействии на армянские общины, Саркисян подчеркнул, что для Армении, несомненно, главной причиной беспокойства являются армянские общины и их культурно-образовательные центры, а также находящееся там религиозное и историческое наследие, имеющее для армянского народа священное значение. Он поручил продолжать меры по обеспечению жизнедеятельности наших соотечественников и их безопасности на Ближнем Востоке, удовлетворению нужд беженцев сирийских армян, сохранению армянского религиозного, историко-культурного наследия. Поручено также продолжать работу со странами-партнерами и международными структурами для обеспечения бесперебойности оказания содействия сирийским армянам и быть готовыми отреагировать на возможные неблагоприятные развития, параллельно укрепляя и углубляя традиционные отношения Армении с арабскими странами.