Сын Овика Абрамяна является владельцем огромного состояния - Айкакан жаманак

Депутат Национального собрания Армении от фракции “Царукян”, бывший мэр Арташата и сын экс-премьера Армении Овика Абрамяна Аргам Абрамян представил в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц РА декларацию о доходах и имуществе. “Он является владельцем одного особняка, одного здания общественного значения, одного производственного здания, трех земельных участков. Среди движимого имущества за ним числятся автомобили марок Mercedes-Benz 55 S и Range Rover Sport”, - пишет газета “Айкакан жаманак”. Как отмечается в публикации, Аргам Абрамян также задекларировал акции стоимостью 1 млрд. 888 млн драмов, 69 млн. драмов и 86. млн драмов в трех разных компаниях. “Доходы Аргама Абраамяна в целом составили 9,4 млн. драмов”, - пишет издание.