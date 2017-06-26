Мовсес Акопян: мы наблюдали за учениями в Азербайджане

Начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян заверяет, что Армения в состоянии дать отпор любым действиям противника. Комментируя анализы международных организаций, утверждающие, что над Карабахом сгущаются тучи войны, он сказал, что не знаком с этими анализами.

«У Вооруженных сил свои анализы, которые свидетельствуют о том, что армянские силы в состоянии пресечь войну и при необходимости организовать оборону», сказал он.

Мовсес Акопян также отметил, что они наблюдали за ходом последних учений азербайджанской армии и сделали соответствующие выводы.

Отвечая на вопрос о продолжающихся поставках российского оружия Азербайджану, Мовсес Акопян сказал, что эти вопросы входят в компентенцию не Генштаба, а политической юрисдиции, и реакция последует.

Мовсес Акопян сказал, что не читал информации о своей скорой отставке.