Глава делегации Армении Арпине Ованнисян избрана вице-председателем ПАСЕ

В Страсбурге сегодня, 26 июня, открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 30 июня. На открытии сессии на должность вице-председателя ПАСЕ была избрана глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-председатель Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян. Отметим, что на предыдущей сессии от Армении эту должность занимала Эрмине Нагдалян. После состоявшихся 2 апреля в Армении выборов в НС РА состав армянской делегации в ПАСЕ изменился, он был утвержден сегодня Ассамблеей. Напомним, ранее Арпине Ованнисян в беседе с журналистами в парламенте Армении сообщила: «В повестке дня сессии, естественно, приоритетной является процедура импичмента главы ПАСЕ П.Аграмунта, чего он пытается избежать всеми возможными способами – вплоть до оспаривания решения Регламентного комитета ПАСЕ». Об этом сообщает Panorama.am