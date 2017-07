Новости-Армения. Евросоюз выделил 2 млн. евро на осуществление программы BRIDGE for CSOs ("Мост для ОО"), направленную на развитие общественных организаций в Армении, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский. "В Армении более четырех тысяч общественных организаций и около пяти тысяч фондов. Это очень большой потенциал для Армении, и она может гордиться активностью гражданских организаций" – сказал он в понедельник на официальном открытии программы. По его словам, благодаря данной программе будет построен крепкий мост между общественными организациями Армении и диаспоры. Он также подчеркнул, что для делегации - большая честь работать с общественными организациями и партнерами, в частности с главным партнером по проекту – Армянским всеобщим благотворительным союзом (The Armenian General Benevolent Union - AGBU). В свою очередь, президент AGBU Вазген Акопян отметил, что организация всегда придавала важность формированию гражданского общества в Армении, и всегда была открыта для сотрудничества. Инициаторы программы сошлись во мнении, что она будет способствовать укреплению гражданского общества в Армении. Программа BRIDGE for CSOs осуществляется по инициативе AGBU и при финансировании ЕС. Программа нацелена на предоставление возможности армянским зарегистрированным и незарегистрированным общественным организациям, университетам, специалистам из Армении и диаспоры, а также всем интересующимся заниматься исследованиями и деятельностью по стимулированию развития общественных организаций в Армении.