Министр назвал пользу от ЕАЭС

В 2016 году товарооборот в ЕАЭС переживал спад, в результате чего таможенные пошлины Армении оказались на 12 млрд. ниже. Об этом сегодня в ходе обсуждения выполнения бюджета 2016 года заявил в парламенте министр финансов Вардан Арамян. Он отметил, что в прошлом году было запланировано получить 67 млрд. в виде таможенных пошлин, но набралось только 55 млрд.. «Большую часть таможенных пошлин мы получаем из резервного фонда ЕАЭС», сказал он. На вопрос депутата от РПА Грайра Товмасяна, какие выгоды мы получили от вступления в ЕАЭС, министр финансов ответил, что спад в 2015 году смешал все расчеты, которые строились без учета шоков. «Мы сделали два анализа. В ЕС мы в основном экспортируем руду, медь. Большая часть готовой продукции идет в ЕАЭС, особенно, Россию. Второй анализ мы сделали совместно с Всемирным банком. Вступление в ЕАЭС могло принести нам довольнительно 2,2% экономического прироста, из коих 1,4% - от тарифов на газ. Если б не действовала 30-процентная скидка на газ, это составило бы дополнительных 140 млн. долларов, то есть 1,4%. В результате снятия экспортных барьеров мы расчитывали еще на 0.4-0.5%. В 2014 мы собрали 48 млрд. таможенных пошлин, в 2015 году было уже на 18-19 млрд. больше», сказал Арамян. По его словам, кризис 2015 года смешал карты. «Если бы мы не вступили в ЕАЭС, проблемы были бы серьезнее, и вместо 3,2% прироста в 2015 году у нас был бы прирост на процент ниже. После стабилизации в экономики России наши экономики также адаптировались, и появился прирост. Так что, с этой точки зрения членство имело позитивный эффект», сказал Арамян.