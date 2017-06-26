Эдмон Марукян обратился к Тиграну Саркисяну с запросом

Руководитель фракции «Елк» Эдмон Марукян обратился к главе Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну с рядом вопросов: 1. С 1 июня текущего года в России вступил в силу запрет на осуществление деятельности по иностранным водительским правам (в том числе выданным в Армении), что противоречит принципу свободно передвижения рабочей силы в ЕАЭС 2. Несмотря на тот же принцип, в случае 3 административных правонарушений Россия депортирует граждан Армении с территории России 3. При экспорте из России в РА товаров и услуг действуют финансовые ограничения 4. Свободный оборот произведенных в ЕАЭС товаров в РФ в определенной мере ограничен и не урегулирован, что касается также признания ювелирных пломб 5. Из-за запрета на экспорт товаров в Россию из США и Турции российская таможня осуществляет проверки армянских грузов, что противоречит принципу свободного передвижения товаров в ЕАЭС и препятствует развитию экспорта Эдмон Марукян предложил Тиграну Саркисяну предпринять действенные меры по обеспечению выполнения соглашения и защите интересов граждан РА.