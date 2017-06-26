Эдмон Марукян обратился к Тиграну Саркисяну с запросом

  • Lragir.am
  • Страна - 26 Июня 2017, 12:58
Руководитель фракции «Елк» Эдмон Марукян обратился к главе Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну с рядом вопросов:

1.      С 1 июня текущего года в России вступил в силу запрет на осуществление деятельности по иностранным водительским правам (в том числе выданным в Армении), что противоречит принципу свободно передвижения рабочей силы в ЕАЭС

2.      Несмотря на тот же принцип, в случае 3 административных правонарушений Россия депортирует граждан Армении с территории России

3.      При экспорте из России в РА товаров и услуг действуют финансовые ограничения

4.      Свободный оборот произведенных в ЕАЭС товаров в РФ в определенной мере ограничен и не урегулирован, что касается также признания ювелирных пломб

5.      Из-за запрета на экспорт товаров в Россию из США и Турции российская таможня осуществляет проверки армянских грузов, что противоречит принципу свободного передвижения товаров в ЕАЭС и препятствует развитию экспорта

 

Эдмон Марукян предложил Тиграну Саркисяну предпринять действенные меры по обеспечению выполнения соглашения и защите интересов граждан РА.

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