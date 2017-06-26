Армения завершила прошлый год с 5,9 млрд. долга

Прошлый год Армения завершила с уровнем государственного долга в 5,9 млрд. долларов. Об этом сегодня в ходе обсуждения отчета о выполнении бюджета заявил министр финансов Вардан Арамян.

Он отметил, что в 2015-16 гг. внешний долг Армении заметно вырос, за два года было занято 900 млн. долларов, примерно на столько же сократились трансферты.

«Если мы бы отказались от займов, то это возымело бы сразу два эффекта. Это не только сказалось бы на экономических показателях, но и привело бы к спаду. Поэтому было целесообразно нарастить долг», сказал министр. По его словам, доля внутреннего долга выросла.

«Как правило, кризис долга возникает из-за внешнего долга. Внутренний долг надежнее, потому что связан с внутренними резидентами, и оборот денег производится внутри страны. При выплате внешнего долга, во-первых, деньги отправляются за границу. Во-вторых, он связан с котировками», сказал он.

И хотя внешний долг Армении имеет высокий льготный уровень, со временем он снижается. По словам министра, чем выше доля ВВП на душу населения, тем ниже уровень льготности процентов.

Арамян заявил, что рост внешнего долга – не проблема, и Армения продолжит брать кредиты.

«Главное – постепенно регулировать сравнительные показатели. Нужно брать кредиты, чтобы экономика развивалась. Когда мы достигнем точки, когда экономика будет развиваться быстрее, чем долг, значит, мы достигли желанных результатов. Но нужно одновременно правильно регулировать расходы, чтобы это приводило к росту производительности экономики», сказал он.