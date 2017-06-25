Сейран Оганян: Дайте это оружие людям

«В условиях сложных геополитических и региональных коллизий подобные электоральные процессы должны решать сразу несколько задач. Эти задачи должны обеспечивать прогресс страны, народа, но этого не случилось», сказал сегодня на 11 съезде партии «Наследие» экс-министр обороны Армении, лидер блока Оганян-Раффи-Осканян Сейран Оганян.

Он задался вопросом, способствовали ли последние выборы демократизации и повышению социально-экономического уровня жизни. «Я расцениваю итоги парламентских выборов следующим образом – унижение народа и диктат со стороны состоятельных людей и других лиц, пользующихся в народе недоброй славой. Были розданы деньги, и выборы на этой основе оказали негативное влияние народ и унизили всех нас», сказал Оганян.

По его словам, бороться с этим можно по-разному. Не являясь частью парламента, но составляя часть гражданского общества, можно влиять на процессы в Армении.

«Мы сформировали парламент, действия которого не выражают волю народа, его чаяния и цели. Наша борьба должна быть нацелена на укрепление государства. Если говорят, что оборона страны в этой сложной ситуации должна осуществляться в контексте идеи «нация-армия», то для этого нужно выстроить мощный тыл – нацию-государство. Государство, которое создает условия для обретения оружия. В армии два основных фактора – человек и оружие, а в государстве оружием является экономика», сказал Сейран Оганян.

По его словам, нужно дать это оружие в руки граждан, и с его помощью они будут бороться и продвигать государство. «Это свободная, демонополизрованная экономика, борьба за справедливость и развитие малого и среднего бизнеса», отметил он.

«Нам нужно приложить все усилия, чтобы подтолкнуть все панармянские силы к Армении. Диаспора и Арцах могут существовать, только если Армения будет хребтом, привлекающим своим примером всех армян и международное сообщество. Только тогда инвестиции могут пойти в Армению», сказал Оганян.

Ситуация требует чрезвычайных мер, оперативных и стремительных. «Но в ходе обсуждения программы правительства кое-кто утверждал, что в 2017-22 гг. нужно создать условия для дальнейшего развития. Общегосударственные учения «Шант» 2015 года должны стать для наших властей платформой для экстренных мер и расстановки ресурсов. Правы те, кто говорит в парламенте, что медленные действия не для Армении», сказал он.

Сейран Оганян предложил политическим и гражданским силам консолидироваться и вынудить власти к каким-то шагам. «Кто сказал, что если эти пять лет власти не будут работать соответственно, мы будем сидеть сложа руки? Нам нужно оказывать влияние. Направлениями такого влияния должны стать стратегическое планирование, идеологическая работа и повышение подотчетности. Я призываю работать так, чтобы повысить подотчетность власти», добавил Сейран Оганян.