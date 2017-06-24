Минобороны Арцаха рассказало об оперативной ситуации на передовой за минувшую неделю

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в период с 18-го по 24-е июня ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 400 раз с применением стрелкового оружия различных калибров, a также 60-ти, 80-миллиметровых минометов и 7 станковых противотанковых гранатометов на различных участках линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Кроме того, азербайджанские спецназовцы в ночь с 21-го на 22-е июня предприняли попытку диверсионной вылазки на линии соприкосновения противоборствующих сил. Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, благодаря высокому уровню боевой подготовки, оснащенности позиций техническими средствами, своевременно пресекли попытку продвижения азербайджанской диверсионной группы. Противник, неся потери (ликвидированы по меньшей мере 4 военнослужащих), был отброшен на исходные позиции. Азербайджанская сторона оставила в прилегающей к армянским позициям зоне личные вещи спецназовцев. В ходе пресечения предпринятой противником попытки диверсионной вылазки Армия обороны НКР потерь не понесла. "Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают удерживать полный контроль на передовой и надежно оборонять боевые позиции", - отмечается в сообщении.