Поступления по штрафам за ПДД направят на решение жилищных проблем семей погибших

Правительство Армении намерено направить штрафы за нарушения правил дорожного движения на решение проблем семей погибших воинов и социально необеспеченных военнослужащих. «Ежегодно правительство направляет на решение этих проблем 500 млн. драмов, после данной поправки будут решены все подобные вопросы», сказал министр обороны Виген Саркисян. На будущий год средства будут направлены на решение проблем военнослужащих первой группы инвалидности.