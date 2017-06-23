В Вайоцдзорской области Армении появится музей наскальной живописи.

В общине Эромон Вайоцдзорской области Армении планируется открыть музей наскальной живописи. Директор ГНКО «Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедеников» министерства культуры Армении Ара Тарвердян и заместитель директора по научной части Карен Пахлеванян в сопровождении начальника областной службы Вайоцдзорской области Меланьи Довлатян посетили памятники культуры в области. В частности рабочая группа посетила территорию в общине Эрмон Вайоцдзорской области, которую недавно приобрела ГНКО и которая нуждается в капитальном ремонте. После ремонта планируется превратить ее в научный центр, а при нем открыть музей наскальной живописи. Как передает пресс-служба ГНКО, часть экспонатов этого музея будет выставлена для посетителей под открытым небом. В Вайоцдзорской области Армении насчитывается более 5000 наскальных рисунков.