ООН заявляет о готовности поддержать усилия по возобновлению переговоров вокруг карабахского конфликта

Организация Объединенных Наций (ООН) разделяет обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу последних случаев нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, вследствие которых зафиксированы смертельные инциденты. Об этом говорится в распространенном сегодня заместителем пресс-секретаря генсека ООН заявлении. Подчеркивается, что ООН присоединяется к призыву сопредседателей МГ ОБСЕ о том, чтобы стороны избегали дальнейшей эскалации конфликта и предприняли меры по снижению уровня напряженности. В заявлении содержится также призыв к сторонам проявить необходимую политическую волю и добросовестность и возобновить переговоры по существу. ООН также заявляет о поддержке данных усилий.