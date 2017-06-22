Минобороны Арцаха сообщает о попытке диверсии: противник понес потери

Министерство обороны Арцаха распространило сообщение о том, что в ночь на 22 июня на линии соприкосновения азербайджанскими омоновцами была предпринята диверсионная вылазка.

Несущие боевое дежурство подразделения сумели вовремя зафиксировать продвижение группы и отбросить противника, нанеся урон в живой силе – противник потерял как минимум 4 человека. На территориях, прилегающих к армянским позициям, азербайджанские боевики оставили личные вещи.

Армянская сторона не понесла потерь. Ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться под контролем арцахских сил, говорится в сообщении.