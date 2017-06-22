В Арцахе находится член Сената Бельгии

  • Lragir.am
  • Страна - 22 Июня 2017, 18:29
22 июня президент Арцаха Бако Саакян принял члена Сената Бельгии, депутата парламента Фландрии Йориса Поше, который посетил Арцах по инициативе Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД.

Затем бельгийский сенатор встретился с министром иностранных дел Республики Арцах  Кареном Мирзояном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся расширения и развития нынешних связей и сотрудничества на разных уровнях между Арцахом и Бельгией.

По просьбе бельгийского парламентария Карен Мирзоян коснулся ситуации, сложившейся в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также демократических процессов в Арцахе.

На встрече также присутствовали представители Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД во главе с его председателем Каспаром Карампетяном.

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