В Арцахе находится член Сената Бельгии

22 июня президент Арцаха Бако Саакян принял члена Сената Бельгии, депутата парламента Фландрии Йориса Поше, который посетил Арцах по инициативе Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД. Затем бельгийский сенатор встретился с министром иностранных дел Республики Арцах Кареном Мирзояном. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся расширения и развития нынешних связей и сотрудничества на разных уровнях между Арцахом и Бельгией. По просьбе бельгийского парламентария Карен Мирзоян коснулся ситуации, сложившейся в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также демократических процессов в Арцахе. На встрече также присутствовали представители Европейского бюро Комитета «Ай Дата» АРФД во главе с его председателем Каспаром Карампетяном.