Посол Чехии в Армении поддержал Свитальского

Посол Чехии в Армении Петр Микиска поддержал заявления главы делегации ЕС в Армении Петра Свитальского по поводу выборов и доверия в отношении ЦИК.

«Господина Свитальского поддерживают страны-члены ЕС. Чехия также внесла свой вклад в электоральные процессы в Армении, правда, меньший, чем в целом ЕС. Думаю, реакция армянских чиновников была несколько преувеличенной. Правительство Армении само выразило желание, чтобы международные структуры поддержали избирательный процесс. Армения подписала ряд международных соглашений, которые предполагают круг обязательств. Не думаю, что у господина Свитальского не было права выразить свое мнение по этому поводу», сказал посол Чехии.