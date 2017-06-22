Представлять человека с психическими отклонениями в качестве диверсанта способны лишь спецслужбы Алиева

Минобороны Азербайджана ранее распространило видеоматериал, в котором якобы снят «взятый в плен 20 июня на армяно-азербайджанской границе армянский военнослужащий». В качестве единственного доказательства приводится видео с «допроса» мужчины, где он не на беглом армянском рассказывает, будто является жителем села Довег Ноемберянского района Тавушской области Армении и служит в рядах ВС РА на контрактной основе. Мужчина представляется как Завен Ованнесович Карапетян. Однако староста Довега Самвел Горгинян отметил, что в селе нет жителя с таким именем и фамилией. «У нас нет семьи по фамилии Карапетян, и мы этого человека ни разу у нас не видели», – подчеркнул староста Довега. «У нас был воспитанник по имени Карапетян Завен, поступил в детдом 16 июня 1978г. Затем в 4-летнем возрасте покинул детдом», – отметил руководитель детского дома Гавара Николай Налбандян. Завен Карапетян после того, как покинул детдом Гавара, был устроен во вспомогательную школу детей с отсталостью в умственном развитии в Советашене. Мать Завена Карапетяна, согласно автору репортажа, также имела проблемы с умственным развитием и стояла на учете в спецучреждении Харберда. Имя Завена Карапетяна зафиксировано в регистре избирателей на сайте ЦИК РА: он прописан по адресу Ванадзорского дома престарелых. После того, как З. Карапетян встал на учет в Ванадзоре в 2004 году, он получил паспорт. После этого сведения о З. Карапетяне носят обрывочный характер. Предполагается, что он 10 лет вел бродяжнический образ жизни, не имея основного места жительства. Мэр Ванадзора Мамикон Асланян отметил, что Завен Карапетян недолго проживал в различных домиках, работал сторожем в одном из ванадзорских ресторанов и не имел определенного места жительства. По словам градоначальника, у Завена Карапетяна наблюдались определенные странности. «Информации о нем за последние 10 лет не имеется», – сказал М. Асланян. С. Асратян на своей странице в соцсети Facebook в связи с этим отметил: «Очередной вымысел страдающего неолитским примитивизмом азербайджанского агитпропа, будто вечером 21 июня пресечена попытка диверсионного проникновения армянских сил и взят в плен один военнослужащий, часами ранее в качестве “доказательства” получил продолжение в безвкусном спектакле в Сети». «Очевидно, что наши так называемые соседи своим идеологически-пропагандистским поведением постоянно напоминают нравы и дух эпохи неолита. Однако удивительно то, что с годами “имеющаяся” у них способность к мышлению не развивается, как у разумного человека, в вопреки закономерности регрессирует. Прискорбно, что вследствие всего этого больше теряет не сам идиот с примитивным мышлением, но и тот, кто вынужден жить в соседстве с этим болваном…» – написал пресс-секретарь Армии обороны Арцаха (НКР) С. Асратян, сообщает Panorama.am.