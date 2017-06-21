Почему Карен Карапетян не ездит в Европу

Если власти решили привести Армению в ЕАЭС, пусть хоть защитят там интересы своих граждан, заявил депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян, выступая на обсуждении программы деятельности Правительства Армении на 2017 – 2022 гг.

По его словам, блок «Выход» выступал за евроинтеграцию Армении именно потому, что республика могла оказаться в европейском инвестиционном пространстве. «Допустим, вы повели страну другим путем. Тогда хотя бы защищайте интересы наших граждан. Например, на граждан Армении до сих пор распространяются основания о депортации за административные правонарушения. Но ведь мы же члены одного Союза. Почему тогда к нам отношение такое же, как к третьим странам. Вы можете себе представить такое в Евросоюзе? Чтобы из Германии депортировали гражданина, например, Бельгии, только за то, что он поехал на красный свет?», - сказал Марукян.

Ещё один пример – запрет на иностранные водительские права в России с 1 июня. И снова к партнёрам по ЕАЭС отношение такое же, как к третьим странам. Он спросил, почему Карен Карапетян не посещает европейские страны? Вас не приглашали, или вы сами не желаете туда ездить, спросил он.