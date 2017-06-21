Власти Армении обещали новые достижения и голы, а видим мы пока только автоголы, заявила депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян в ходе обсуждения программы деятельности Правительства на 2017 – 2022 гг.. По её словам, фракция блока «Царукян» проголосует против программы. «Власти говорят о привлекательной инвестиционной среде, но всем очевидно, что систему откатов и фаворитизма никто не искореняет и не собирается. Нынешняя власть на этом и держится, поэтому не хочет рубить сук, на котором сидит», - отметила Зограбян. У нового Правительства было достаточно времени, чтобы что-то исправить, но ключевые вопросы коррупции, справедливости и равенства перед законом обходятся стороной, добавила она.