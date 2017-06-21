Премьер-министр представляет программу правительства

Национальное собрание Армении на очередном заседании в среду приступило к рассмотрению программы деятельности правительства РА на 2017-2022 годы. Программу представляет премьер-министр республики Карен Карапетян. "Мы хорошо знаем, какие ожидания общество связывает с правительством, и мы учли эти ожидания. Мы четко представляем себе настоящее, знаем все существующие проблемы и вызовы, возможности, у нас есть четкое видение будущего", – заявил премьер. По словам Карена Карапетяна, в каждом разделе программы представлены проблемы, выявленные в результате осуществленной правительством за последние 9 месяцев диагностики, и их предметные решения. Глава правительства указал, что Армения находится в сложной геополитической ситуации, 83% границ закрыты. "В нашем регионе есть акторы с противоречащими интересами, у нас есть зависимость от потрясений на международных рынках, политических и экономических событий в крупных странах. Наша действительность долго будет такой", – указал Карапетян, добавив: есть и внутренние проблемы, которые всем хорошо известны. "Я перечисляю все это не для того, чтобы привести кого-то в отчаяние, а чтобы констатировать: мы четко представляем себе реальность. И предлагаем программу, меняющую качество жизни", – подчеркнул глава правительства. По словам Карена Карапетяна, видение программы правительства РА основано на принципе безопасной, справедливой, свободной и умной Армении. Армения должна стать активным игроком на региональном рынке энергетики, заявил Карен Карапетян. По его словам, Правительство облегчит трансграничные перетоки электроэнергии, что упростит торговлю с соседними странами. Будут предприняты и другие меры по либерализации энергетического рынка, а также развития возобновляемых ресурсов. Налоговая служба Комитета госдоходов Армении задействует систему автоматического расчёта налога с оборота. Об этом заявил на заседании парламента Армении 21 июня премьер-министр Карен Карапетян, представляя программу деятельности Правительства на 2017 – 2022 гг. По его словам, из других мер для упрощения работы бизнеса будет внедрён институт бизнес-омбудсмена. «Кроме того, мы завершим внедрение системы электронной регистрации предприятий», - добавил Карапетян. Одна из целей Правительства Армении – довести долю экспорта до 40-45% ВВП. По итогам 2016 года доля экспорта составила чуть меньше 17%. «Для экспортёров, особенно небольших, были упрощены процедуры. Так, сроки возврата НДС для небольших экспортёров сокращены с 90 до 4 дней. Упрощён и экспорт сезонных фруктов, а переговоры при поддержке Правительства помогли обеспечить им место в 3 крупных российских торговых сетях. Показатели I квартала 2017 года свидетельствуют, что мы на правильном пути. Экспорт вырос на 21%, и в основном за счёт перерабатывающей промышленности», - сказал премьер-министр Армении.