«Раньше вы были не таким»: премьера возмутили вопросы о его будущем

«Я удивлен вашей неэмоциональной, неохотной речью. Раньше вы были не таким, когда впервые представляли программу правительств», заявил сегодня в парламенте на обсуждении Программы правительства, которую представлял премьер Карен Карапетян, руководитель фракции «Елк» Эдмон Марукян.

«Если вы не уверены в том, о чем говорите, как вы можете убедить парламент и общество в реальности предлагаемой программы? Ощущение такое, что вам только что сказали, что не вы будете премьером», сказал Марукян.

По его словам, страна в ожидании. Когда Карена Карапетяна назначили премьером, он говорил, что реформы невозможны, потому что впереди выборы. Выборы состоялись, но страна вновь в ожидании – теперь уже из-за того, кто будет премьером в 2018 году.

«Если это будете вы, скажите это с высокой трибуны, чтобы мы знали, с кем вести переговоры. Если премьером будете не вы, то зачем вы принесли в парламент программу развития до 2022 года, если в апреле все равно придется обсудить новую программу? Ваша неохотливость указывает на то, что это будет не ваша программа», сказал Марукян.

Карен Карапетян ответил: «Я не без настроения, и не знаю, что мне делать, чтобы не оставить такого впечатления. Я просто констатирую, что согласен с вами. Буду ли я премьером или нет, на этот вопрос я отвечал многократно, и менять ответ не собираюсь. То, что программа на 2017-22 год, возможно, в какой-то мере ответ на ваш вопрос».

«Ответьте конкретно, будете ли вы в 2018 году премьером?» - переспросил депутат.

Карен Карапетян возмутился: «Сегодня вы имеете дело с премьер-министром РА. Мне могут сказать, что я останусь при должности в 2018, 19, 2020 году, какая вам разница».

Никол Пашинян продолжил тему и заявил, что ощущение такое, будто парламентское большинство пытается убедить Сержа Саркисяна выдвинуться в 2018 году на должность премьера.

«Я хочу понять, вы в числе тех, кто убеждает? И согласитесь ли вы в 2018 году на должность вице-премьера или министра»?

«Вы понимаете, что вопрос несколько выходит за пределы корректности. Я не хочу настаивать, потому что как только начинаешь настаивать, сразу же становишься объектом критики. Я готов быть премьером, вам достаточно этого? Я не знаю, убеждает ли кто-то, меня среди них нет», сказал премьер-министр.