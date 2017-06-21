Министерство обороны Армении опровергло заявление МО Азербайджана о пленении военнослужащего армянских ВС. Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян, МО Азербайджана распространило дезинформацию. «Армянские ВС не предпринимали какой-либо диверсии, тем более нет потерь среди военнослужащих». Минобороны Азербайджана распространило сообщение о якобы пленении военнослужащего ВС Армении.
Министерство обороны Армении опровергло информацию о диверсии
- Страна - 21 Июня 2017, 10:14