Министерство обороны Армении опровергло информацию о диверсии

  • Lragir.am
  • Страна - 21 Июня 2017, 10:14
Министерство обороны Армении опровергло заявление МО Азербайджана о пленении военнослужащего армянских ВС.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян, МО Азербайджана распространило дезинформацию. «Армянские ВС не предпринимали какой-либо диверсии, тем более нет потерь среди военнослужащих».

Минобороны Азербайджана распространило сообщение о якобы пленении военнослужащего ВС Армении.

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