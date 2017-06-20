Серж Саркисян провел совещание по армяно-российским отношениям

Обсуждение повестки экономических отношений и сотрудничества между Арменией и РФ состоялось сегодня в рамках посвященных экономической составляющей внешней политики Армении встреч у Сержа Саргсяна. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. О проводимых посольством Армении в РФ работах, а также существующих для продвижения двусторонней повестки препятствиях президенту доложил посол Армении в России Вардан Тоганян. “В 2016 году рост торгового оборота между нашими странами составил порядка 15%, рост армянского экспорта – более 50% . Я полагаю, что это, конечно, обусловлено и членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Также членством Армении в ЕАЭС и крепкими отношениями с Россией обусловлены благоприятные условия для импортируемых в Армению энергоносителей. В целом, считаю, что в армяно-российских отношениях существует особое обстоятельство – экономические отношения строились, имея в своей основе крепкие дружественные отношения. В современном мире часто происходит наоборот: экономические отношения приводят к дружественным связям. В нашем случае, действительно, фундаментом служит дружба, и экономические отношения укрепляют ее”, – отметил Серж Саргсян. “Объем российских инвестиций составляет 47% от всех инвестиций, российский капитал представлен во всех сферах экономики Армении. Я считаю, что хотя сегодняшние экономические отношения и отражают уровень существующих между нашими странами политических отношений, тем не менее, здесь имеется достаточный потенциал, использование которого приведет к развитию нашей экономики”, – заявил президент Армении. По его словам, в двусторонних отношениях существенную роль играют наши соотечественники, проживающие в РФ, армянская община, которая не только развивает экономику России, но и осуществляет инвестиции в Армении”, – отметил глава армянского государства, придав важность развитию сферы туризма. “Число российских туристов, посещающих Армению, за последние пять месяцев увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года”, - констатировал президент, выразив уверенность, в том что годовой результат будет намного выше. Посол Вардан Тоганян детально представил главе государства повестку развития двустороннего сотрудничества. “На данном этапе армяно-российских отношений существует ряд вопросов, которые подлежат обсуждению с участием межправительственных и межпарламентских комиссий и пересмотру”, - заявил дипломат. Вардан Тоганян особо указал на все еще сохраняющиеся некоторые финансовые и таможенные ограничения в вопросе экспорта продукции и услуг, а также миграционные проблемы работающих в России граждан РА, недостаточный уровень представленности армянской продукции на российской территории и ряд других вопросов, которые нуждаются в разрешении. Посол представил также предложения по стимулированию армяно-российских торгово-экономических отношений.