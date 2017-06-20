Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу в июле посетит Армению в связи с обострением на карабахской границе

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер посетит Армению в начале июля в связи с обострениями на границе Карабаха. Об этом, как передает АМИ “Новости-Армения”, сказал во вторник журналистам глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский. "Евросоюз выражает содействие сопредседателям МГ ОБСЕ, и визит Зальбера станет свидетельством того, что ЕС придает особую важность ситуации на границе и глубоко озабочен происходящим", - цитирует Свитальского агентство. Он подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют очень хорошую работу в достаточно сложной атмосфере при наличии многочисленных вызовов. При этом он отметил, что ЕС готов предоставить и дополнительное содействие в процессе мирного урегулирования конфликта, в том числе в постреабилитационный период после окончания конфронтации. Что касается последних событий на границе, то Свитальский отметил, что ЕС озабочен сложившейся ситуацией. "Человеческие жертвы это ужасно и трагично, поскольку это молодые люди, у которых вся жизнь была впереди. Эти постоянные инциденты нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную озабоченность, так как нынешнее состояние перемирия может быть очень хрупким, как показали события 2016 года", - сказал посол.