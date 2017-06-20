Свитальский ответил Давиду Арутюняну

Армения демонстрирует конструктивный подход в вопросе подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Евросоюз завершил процесс внесения технических и правовых корректировок. Об этом в ходе состоявшегося сегодня обсуждения заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

«Я считаю, что мы можем быть оптимистами, подписание Соглашения на саммите в ноябре – соответствующую надежду выразил глава МИД Армении Эдвард Налбандян – станет реальностью. Я рад сообщить о завершении переговоров по технической части», – сказал посол.

Я не нуждаюсь в публичных заявлениях для месседжей властям Армении, заявил Петр Свитальский, касаясь недавних призывов министра юстиции Армении Давида Арутюняна и вице-председателя Национального Собрания Эдуарда Шармазанова соблюдать политкорректность и не вмешиваться во внутренние дела страны. «В первую очередь, я хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность многим армянам, которые поддерживают нас. Мы получили очень много месседжей о поддержке. Мы понимаем, что в Армении есть много людей, которые верят в нас, верят в то, что ЕС делает хорошую работу в стране. Вообще армяне просят у нас помощи, теперь они выражают нам поддержку». «Уважайте вашего собеседника, роль, которую разные люди играют», - призвал Петр Свитальский, обращаясь к представителям властей Армении.

«У нас очень хорошие рабочие отношения и пути коммуникации с Правительством, я могу в любое время вовлечься в конструктивный диалог с властями. Я не нуждаюсь в публичных заявлениях для месседжей властям Армении. Публичные заявления предусмотрены для общества, они касаются того, что мы делаем в Армении как Европейский союз», - пояснил Петр Свитальский.

Петр Свитальский отметил, что если граждане Армении хотят смягчения визового режима с ЕС, то нужно для этого выполнить «домашнее задание». Он сказал, что Грузии и Украине до отмены визового режима с ЕС пришлось изменить законодательство и провести определенные реформы. И если Армения также желает этого, то ей следует работать. Свитальский сказал, что это дело не ближайших дней, но вопрос остается в повестке.

15 июня во время обсуждения «Избирательные процессы в Армении: извлеченные уроки и последующие шаги» в своем выступлении руководитель делегации Европейского союза в Ереване, посол Петр Свитальский, говоря о ходе парламентских выборов, в частности, заявил: «ЕС в своем предварительном докладе отметил, что были случаи подкупа голосов, раздачи взяток, высказывания угроз. В частности, в одном из медицинских учреждений за больных проголосовали врачи. Были случаи, когда людей подвергали избиению и унижали». Посол ЕС предложил не страдать иллюзиями и признал, что это достаточно серьезная проблема. На его взгляд, все стороны должны пойти на компромисс для того, чтобы найти решение. «У меня есть свое собственное мнение по поводу всего этого. Я уверен, что все армяне должны обсудить проблему. Правящие силы пытаются подмять Избирательный кодекс под себя», - сказал европейский чиновник. Одновременно он призвал повысить уровень доверия к Центризбиркому Армении путем вовлечения в его работу представителей гражданского общества.