«По утверждению источников газеты «Жоховурд», в Генштабе ВС Армении ожидаются изменения. По всей вероятности, начальник Гереального штаба ВС РА Мовсес Акопян будет освобожден от занимаемой должности и вместо него будет назначен генерал-майор Оник Гаспарян. Скорее всего, именно для этого Серж Саргсян 15 июня назначил Оника Гаспаряна первым заместителем начальника Генштаба ВС РА, тем самым, готовя почву для его официального выдвижения. Дальнейшая же судьба Мовсеса Акопяна пока неизвестна»,- пишет газета.